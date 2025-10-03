By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
दीपावली-छठ पर सफर करते हुए किन बातों का रखें ख्याल
अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है। दीवाली की धूम के बाद छठ का महापर्व आ रहा है।
दीपावली-छठ पर्व
दीपावली व छठ का पर्व मनाने के लिए लोग अपने घर जाते हैं। इस दौरान सफर करना थोड़ा रिस्की हो रहता है।
ट्रैवल
अगर आप भी त्योहार के दौरान ट्रेन-बस से सफर करने वाले हैं। तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें।
जरूरी टिप्स
फेस्टिव सीजन में हर जगह खूब भीड़ रहती है। ट्रेन या बस से सफर करने के लिए टिकट पहले से बुक करके कंफर्म करें।
टिकट करें कंफर्म
सफर के दौरान सामान कम से कम रखें। भीड़ में चोरी होने का खतरा रहता है।
सामान कम रखें
जूलरी-कैश
अपने सामान में जूलरी या कैश ज्यादा न रखें। जेबकतरे ट्रेन या बस में नजर रखते हैं।
खाने-पीने का सामान
लंबे सफर के दौरान अपने पास खाने-पीने का इंतजार अच्छा रखें। किसी से लेकर न खाएं।
बच्चों का ध्यान
सफर में अगर बच्चे साथ हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चे भीड़ में खो सकते हैं।
