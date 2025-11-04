By Mohit
PUBLISHED Nov 4, 2025
बाइक के रखरखाव के लिए जरूरी टिप्स
नई बाइक का इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ बातों का विशेषतौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि वह हमेशा नए जैसी रहे।
विशेष ध्यान
आज हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स की जानकारी दे रहे हैं जिनसे आपकी बाइक कई साल बाद भी नए जैसी नजर आएगी।
नए जैसी नजर आएगी
बाइक के इंजन ऑयल को समय पर जरूर बदलवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाइक कम समय में ही खराब हो जाएगी।
इंजन ऑयल
जब भी बाइक की सर्विस करवाएं तो एयर फिल्टर को जरूर बदलवाएं। गंदा एयर फिल्टर होने पर इंजन की फरफार्मेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
एयर फिल्टर बदलवाएं
बाइक में ज्यादा धूल-मिट्टी जम जाए तो वॉशिंग करवा लेनी चाहिए वरना बाइक अपनी चमक खो बैठती है।
वॉशिंग
बाइक का टायर प्रेशर भी तय मापदंड के आधार पर रखना चाहिए जिससे माइलेज भी बेहतर मिलती है।
टायर प्रेशर
बाइक की चेन में अगर लूब्रिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो इंजन पर जोर पड़ेगा। ऐसे में चेन के लूब्रिकेशन को नजरअंदाज न करें।
चेन का रखरखाव
बाइक में मिलावटी पेट्रोल कतई न डलावएं। लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो इंजन का खराब होना तय है।
मिलावटी पेट्रोल
बाइक राइडिंग के वक्त सही स्पीड पर उचित गियर शिफ्ट करना चाहिए ताकि इंजन स्मूथ चले।
गियर शिफ्टिंग
