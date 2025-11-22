By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025
Tech
लैपटॉप की बैटरी से जुड़ी जरूरी टिप्स
लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है मगर समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों तो हम आपको कुछ काम की टिप्स बता रहे हैं।
काम की टिप्स
लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज होने के बाद चार्जर को हटा लेना चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं करते जिसका असर बैटरी की हेल्थ पर पड़ता है।
लैपटॉप चार्जिंग
बैटरी परसेंटेज को जीरो पर पहुंचने के बाद चार्ज करने से बचें। संभव हो तो 20 परसेंटेज पर चार्ज करें।
चार्जिंग का तरीका
लैपटॉप बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा ऑरिजनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें।
ऑरिजनल चार्जर
बैटरी को बार-बार चार्ज पर लगाने से भी बचना चाहिए। कई लोगों बैटरी परसेंटेज 100 तक रखना पसंद करते हैं।
परसेंटेज 100 तक
लैपटॉप की बैटरी जल्द खत्म हो रही है तो स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करके रखने से भी काफी फायदा होता है।
स्क्रीन ब्राइटनेस
अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन हमेशा ऑन (बिना इस्तेमाल भी) रहती है तो आप सेटिंग में जाकर स्लीप मोड को ऑन कर सकते हैं।
स्लिप मोड
लैपटॉप को हमेशा फ्लैट और हार्ड सतह पर इस्तेमाल करें जिससे वह हीट से बचा रहे।
हीट से बचाव
बैटरी पर कम लोड पड़े इसके लिए Battery Saver Mode जरूर ऑन रखें।
कम लोड
