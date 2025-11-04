By Navaneet Rathaur
हिंदू धर्म: विवाह से पहले हल्दी रस्म क्यों जरूरी होता है?
शादी-विवाह में कई रीति-रिवाज और रस्में निभाई जाती है। इन्हीं में से एक है हल्दी रस्म।
हल्दी की रस्म ऐसी है कि जिसके बिना शादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे बड़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है।
लेकिन, कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती है। आखिर हल्दी का रस्म निभाने के पीछे का कारण क्या होता है। चलिए जानते हैं।
ज्योतिष की मानें, तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हल्दी रस्म निभाया जाता है।
मान्यता है कि बृहस्पति ग्रह का प्रिय हल्दी व पीला रंग होता है। इसलिए पूरे शरीर में दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है।
ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना खासकर शादी में बेहद जरूरी होता है।
मान्यता है कि जब यह ग्रह बेहद मजबूत दशा में होता है, तभी व्यक्ति का विवाह होता है।
ऐसा भी है कि अगर यह ग्रह थोड़ा भी कमजोर है, तो घर में आया हुआ बाराती लौट सकता है। इसलिए इस रस्म को मनाया जाता है।
लेकिन ध्यान रहे कि हल्दी रस्म को होली की तरह नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि यह बहुत ही पवित्र चीज है और इसे एक मर्यादा में करना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
