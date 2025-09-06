By Mohit
ये हैं जम्मू-कश्मीर की पूर्व CM की बेटी

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने साल 2024 में राजनीति में पूरी तरह से एंट्री ली थी।

राजनीति में एंट्री

इल्तिजा जम्मू-कश्मीर की राजनीति में मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार के तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

तीसरी पीढ़ी

इल्तिजा पहली बार सुर्खियों में साल 2019 में आई थीं। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया।

जमकर विरोध

दरअसल फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था जिसके बाद इल्तिजा ने कमान संभाली थी।

कमान संभाली थी

यही नहीं उन्हें पीडीपी की ओर से मीडिया सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद से ही पार्टी में उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां मिलने लगीं।

नई जिम्मेदारी

एजुकेशन की बात करें तो इल्तिजा की शुरुआती पढ़ाई कश्मीर से हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के  श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में  डिग्री हासिल की।

एजुकेशन

पढ़ाई के मामले में वे यही नहीं थमीं और University of Warwick से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स की डिग्री ली।

मास्टर्स डिग्री

महबूबा मुफ्ती की बेटी को जानवरों से काफी लगाव है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें वे जानवरों संग मस्ती करती नजर आ रही हैं।

पशु प्रेमी हैं

आपको बता दें कि 2024 जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में इल्तिजा मुफ्ती परिवार के गढ़ बीजबेहारा से चुनाव लड़ी थीं मगर हार का मुंह देखना पड़ा था।

चुनाव भी लड़ चुकीं

