Nov 9, 2025
Tech
फोन हो गया है स्लो तो हो सकती हैं ये वजह
स्मार्टफोन यूजर्स की शिकायत होती है कि उनका फोन पहले के मुकाबले काफी स्लो हो चुका है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है।
परेशानी का सामना
आज हम आपको स्मार्टफोन स्लो होने की क्या-क्या वजह होती हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
चलिए जानते हैं
स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) को समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं करते जिससे फोन परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है।
अपडेट
स्मार्टफोन में जितना पुराना एंड्रॉयड वर्जन होगा इसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। परफॉर्मेंस पर असर इसमें आए बग्स की वजह से पड़ता है।
पुराना एंड्रॉयड वर्जन
बैकग्राउंड डेटा ट्रांसफर, लोकेशन एक्सेस और ऑटो-सिंक के वजह से भी फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है।
सेटिंग में कमी
कई लोग बैकग्राउंड एप्स को क्लीयर किए बिना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजन फोन स्लो हो जाता है।
बैकग्राउंड एक्टिविटीज
स्मार्टफोन में रैम कम है तो भी ये स्लो हो जाता है। ऐसे में जब स्मार्टफोन खरीदें तो ज्यादा से ज्यादा रैम वाला फोन लेना चाहिए।
रैम कम
स्मार्टफोन में कैशे क्लियर न करना और APK फाइल (जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं) को इंस्टाल करने से भी ये स्लो हो जाता है।
कैशे क्लियर
वॉट्सऐप की फाइल्स, वीडियो और ऑडियो फाइल आदि फोन की मेमोरी में काफी जगह घेर लेते हैं। ऐसे में स्टोरेज को क्लीयर करके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है।
स्टोरेज
