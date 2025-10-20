By Mohit
PUBLISHED Oct 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
बाइक दे रही कम माइलेज तो ऐसे करें बेहतर!
कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी बाइक पहले की तरह माइलेज नहीं दे रही है।
परेशान हो जाते हैं
ऐसे में हम आपको आज बाइक की माइलेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसबारे में बता रहे हैं।
काम की टिप्स
बाइक कम माइलेज दे रही है तो आपको सर्विस समय पर करवा लेनी चाहिए। कई लोग इस मामले में लापरवाही करते हैं।
सर्विसिंग
बाइक का इंजन ऑयल सर्विस करवाते समय जरूर बदलवाएं और साथ ही एयर फिल्टर भी नया लगवाएं जिससे माइलेज बेहतर होगी।
इंजन ऑयल
बहुत ज्यादा RPM पर बाइक चलाने से इंजन पर दबाव बढ़ता है लिहाजा फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। यानी लो स्पीड में स्मूथ तरीके से बाइक चलाएं।
RPM का खेल
बाइक के टायर प्रेशर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में टायर में तय एयर प्रेशर को बनाए रखना चाहिए।
टायर प्रेशर
बाइक में भारी भरकम एसेसरीज या सामान लेकर चलने से भी माइलेज पर असर पड़ता है।
गैर जरूरी सामान
कई लोगों को गियर का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसकी भी जानकारी नहीं होती। स्पीड के मुताबिक उपयुक्त गियर को सेलेक्ट करना चाहिए।
गियर का इस्तेमाल
हमेशा अपनी बाइक को टॉप गियर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाने का प्रयास करें।
औसत स्पीड
बाइक की चेन में अगर जंग लग चुकी है या वह ज्यादातर समय सूखी रहती है तो इसे लुब्रिकेट करवाएं।
चेन की सफाई
गूगल पिक्सल 9a के स्पेसिफिकेशन, कीमत इतनी
Click Here