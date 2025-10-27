By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025
कभी सीज नहीं होगा कार का इंजन, टिप्स
कार के इंजन की देखभाल कैसे करनी होती है कई लोगों को इसबारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। खासकर ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ समय पहले ही कार चलाना सीखा होता है।
जानकारी का अभाव
कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी कार का इंजन सीज तक हो जाता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप इस तरह की परेशानी का सामना करने से बच जाएंगे।
परेशानी का सामना
आपको बता दें कि इंजन सीज होने का मतलब होता है इंजन का लॉक हो जाना या इंजन का मूवमेंट बंद हो जाना।
क्या है इंजन सीज?
समय पर सर्विस न करवाना इंजन सीज होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आमतौर पर हर 10,000 किलोमीटर या 12 महीने में, जो भी पहले हो, करवानी चाहिए।
समय पर सर्विस
कई लोग कार में मिलावटी या घटिया क्वालिटी का फ्यूल डलवाते हैं। ऐसी स्थिति में इंजन सीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे में हमेशा ऑरिजनल क्वालिटी का ही फ्यूल डलवाएं।
खराब फ्यूल
कार का इंजन ऑयल भी बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। कई लोगों पैसा बचाने के चक्कर में घटिया क्वालिटी का ऑयल डलवा लेते हैं। इस वजह से भी इंजन सीज होने की संभावना रहती है।
ऑयल
लंबे सफर के दौरान कई घंटों तक लगातार ड्राइविंग करने से बचना चाहिए क्योंकि इंजन सीज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है।
तापमान
कार के इंजन के सिलिंडर में पानी चले जाने की वजह से पिस्टन डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी इंजन सीज हो जाता है।
सिलिंडर में पानी
