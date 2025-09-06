By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
पूजा के दौरान मिल रहे ये संकेत, तो समझें पूरी होगी मनोकामनाएं
भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार रोज पूजा-पाठ करता है।
पूजा-पाठ
शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान कई बार हमें कुछ ऐसे शुभ संकेत भी मिलते हैं, जो आपकी पूजा सफल होने की ओर इशारा करते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
शुभ संकेत
जब आपको पूजा-पाठ करने के बाद मन में शांति और संतोष का अनुभव हो, तो इसका यह मतलब माना जाता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है।
पहला संकेत
इसके साथ ही पूजा में कोई बाधा न आना और किसी मनोकामना का अचानक से पूरा हो जाना भी कुछ ऐसे संकेत हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी भक्ति स्वीकार हुई है।
भक्ति स्वीकार हुई
अगर पूजा के दौरान आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ शांत और स्थिर रहती है और पूजा के बाद अपने आप ही बुझ जाती है, तो यह एक शुभ संकेत है।
दीपक की लौ
इसके साथ ही घर में दिव्य सुगंध आना भी देवी-देवताओं की कृपा का एक संकेत माना जाता है।
दिव्य सुंगध
अगर किसी व्यक्ति को पूजा-पाठ के दौरान अगर आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हुई है।
पूजा में आंसू आना
साथ ही इसका एक अर्थ यह भी माना जाता है कि आपकी कोई मनोकामना भगवान की कृपा से जल्द पूरी होने वाली है।
मनोकामना होगी पूरी
यदि पूजा करते समय देवी-देवता की मूर्ति या तस्वीर से कोई फूल या माला अचानक से आपके ऊपर आकर गिरे, तो इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है।
माला या मूर्ति का गिरना
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
