पुरानी कार खरीद रहे हैं तो ये जान लीजिए
पुरानी कार खरीद रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर विशेषतौर पर ध्यान रखना चाहिए वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
ध्यान रखिए
आज हम आपको पुरानी कार खरीदते हुए किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
कार खरीदते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
कार लोन पर है तो NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जरूर लेना चाहिए। इसके बिना मालिकान हक ट्रांसफर नहीं हो सकता।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
ऐसे में ध्यान रखें कि आप जिससे गाड़ी खरीद रहे हैं अगर उसने गाड़ी लोन पर खरीदी थी, तो जरूरी है कि फाइनेंसर यानी बैंक या फाइनेंस कंपनी से NOC ले लिया गया हो।
ध्यान रखें
पुरानी कार खरीदने के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना चाहिए।
इंश्योरेंस पॉलिसी
पुरानी कार खरीदते समय इंजन कभी रिपेयर हुआ है या नहीं इसबारे में मैकेनिक से जरूर पता लगाएं।
इंजन खुला तो नहीं?
पुरानी कार खरीदते समय, बॉडी और सस्पेंशन की अच्छी तरह से जांच करें।
ये भी चेक करें
कार की बाहरी और अंदरूनी हालत देखें। कई लोग जल्दबाजी में ये चीजें नहीं देखते और बाद में पछतावा होता है।
अंदरूनी हालत
