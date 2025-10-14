By Mohit
PUBLISHED Oct 14, 2025

खरीद रहे सेकंड हैंड फोन तो ये जान लीजिए

सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो हम आपको ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप फायदे में रहेंगे।

आइए जानते हैं

पुराना फोन लेते वक्त आपको उसकी कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए। मसलन बैटरी हेल्थ, डिस्प्ले सही है या नहीं आदि।

कंडीशन

आपको यह भी चेक करना चाहिए कि फोन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कैमरा ठीक है या नहीं आदि।

तकनीकी जांच

पुराना फोन लेते वक्त वारंटी कितनी बची है और बिल ऑरिजनल है या नहीं ये भी चेक करें।

वारंटी और बिल

ग्राहकों को ऐसे फोन्स खरीदने से बचना चाहिए जो कि ज्यादा पुराने हो चुके हैं।

ज्यादा पुराना

फोन कंपनी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट करता है या नहीं ये भी ध्यान देने वाली बात होती है।

सॉफ्टवेयर अपडेट

फोन के IMEI नंबर के जरिए ये पता लगाएं कि कहीं फोन चोरी या ब्लैकलिस्टेड तो नहीं।

IMEI नंबर

ग्राहक को फोन को थोड़ी देर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि फोन की परफॉर्मेंस कैसी है।

परफॉर्मेंस

Video: Fauxles/Pexels

