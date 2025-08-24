By Vimlesh Kumar Bhurtiya
August 24, 2025
अगर ऐसा हुआ तो छोड़ दूंगा क्रिकेट, विराट कोहली ने संन्यास के बारे में साथी खिलाड़ी से क्या कहा?
विराट कोहली अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर नजर आ रहे हैं।
विराट कोहली
उन्होंने टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।
दो फॉर्मेट से संन्यास
वे सिर्फ आईपीएल और वनडे इंटरनेशनल में खेलते हुए नजर आएंगे।
वनडे में खेलेंगे
आईपीएल 2025 के सीजन में विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट के बारे में साथी खिलाड़ी स्वातिक चिकारा को बताया था।
स्वास्तिक चिकारा को बताया
विराट कोहली ने तब बताया था कि किन परिस्थितियों में वे आईपीएल में खेलना बंद कर देंगे।
किन परिस्थितियों में नहीं खेलेंगे आईपीएल
रेवस्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में RCB की ओर से खेलने वाले स्वास्तिक चिकारा ने बताया कि IPL 2025 के दौरान विराट भैया ने कहा था कि "तब तक क्रिकेट खेलूंगा, जब तक मैं पूरी तरह से फिट हूं।"
जब तक रहेंगे फिट
विराट ने स्वास्तिक से कहा था कि "मैं ये इंपैक्ट खिलाड़ी की तरह नहीं खेलूंगा। मैं शेर की तरह खेलूंगा।"
शेर की तरह खेलूंगा
विराट कोहली ने कहा था कि "मैं पूरे 20 ओवर फील्डिंग करूंगा और फिर बल्लेबाजी करने के लिए भी आऊंगा।"
पूरे मैच में इम्पैक्ट
विराट कहते हैं "जिस दिन मैंने इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में खेला, उस दिन मैं क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा।"
इस दिन छोड़ देंगे क्रिकेट
