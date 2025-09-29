By Mohit
PUBLISHED Sep 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
कम माइलेज दे रही कार तो ये हैं वजहें
कार का
माइलेज
कम हो गया है और आप असमंजस में हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं तो हम आपको आज
इसबारे
में बता रहे हैं।
आइए जानते हैं
कार के खराब पुर्जे भी
माइलेज
पर असर डालते हैं। इनमें से एक
स्पार्क
प्लग
भी है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा या काफी पुरना हो चुका है तो
बदलवा
लेना चाहिए।
खराब
स्पार्क
प्लग
इंजन की
परफार्मेंस
स्पार्क
प्लग
का काम इंजन के
सिलिंडर
में ईंधन और हवा के मिश्रण को जलाना होता है। अगर ये सही नहीं है तो इंजन की
परफार्मेंस
पर असर पड़ता है।
इंजन ऑयल पुराना हो चुका है तो
माइलेज
पर असर पड़ता है। समय के साथ ऑयल की चिकनाई कम हो जाती है जिससे इंजन पर दबाव पड़ता है लिहाजा
माइलेज
पर भी असर पड़ता है।
इंजन ऑयल
टायरों
में हवा का स्तर कितना है
माइलेज
इसपर भी निर्भर करती है। कम हवा होने पर
माइलेज
भी कम होती है। ऐसे में
टायरों
की हवा को समय-समय पर चेक करते रहें।
एयर
प्रेशर
ड्राइविंग
करते वक्त तेज
एक्सेलरेशन
और
हार्ड
ब्रेकिंग
करने से बचना चाहिए। इसका असर भी
माइलेज
पर पड़ता है। ड्राइविंग इस तरह से करें जिससे इंजन पर कम से कम दबाव बने।
ड्राइविंग
एयर
फिल्टर
पर गंदगी, धूल और
मिट्टी
जमा होती जाती है जिससे
एयर
फ्लो
पर असर पड़ता है। ऐसे में इंजन पर दबाव बढ़ता है और
माइलेज
कम हो जाती है।
एयर
फिल्टर
समय पर कार की सर्विस न करने पर भी इंजन कम
माइलेज
देना लगता है। ऐसे में हर 6 महीने में सर्विस करवा लेनी चाहिए।
सर्विस
इनके अलावा
व्हील
बियरिंग
का घिस जाना और सही
गियर
का इस्तेमाल नहीं करने से भी
माइलेज
पर असर पड़ता है।
ये कारण भी
ओप्पो
रेनो
14
का
दिवाली
एडिशन, स्पेसिफिकेशन
Click Here