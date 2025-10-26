By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025
बाइक का इंजन कर रहा आवाज तो हैं ये कारण
बाइक का इंजन आवाज कर रहा है तो ये किसी मोटे खर्चे में तब्दील हो सकता है। ऐसे में इसे कतई नजरअंदाज न करें।
खर्चे में तब्दील
बाइक के इंजन से आवाज आने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं आइए आज इसे जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
कम इंजन ऑयल होने पर बाइक इंजन आवाज करने लगता है। ये साफ संकेत होता है कि ऑयल को तुरंत बढ़ा दें।
कम इंजन ऑयल
इंजन ऑयल काफी समय से नहीं बदलवाया है तो ये गंदा हो जाता है। ऐसे में इंजन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और आवाज करने लगता है।
गंदा ऑयल
बाइक के इंजन के अंदर के पार्ट्स में खराबी आ जाए या फिर वे ढीले पड़ जाते हैं तो भी आवाज आने लगती है।
खराब पार्ट्स
बाइक की चेन के ढीले होने या फिर चेन को लूब्रिकेशन ग्रीसिंग की जरूरत है तो इंजन से आवाज आ सकती है।
चेन
स्पार्क प्लग खराब है या फिर ठीक से काम न करे तो भी इंजन पर दबाव पड़ता है, नतीजन आवाज आती है।
स्पार्क प्लग
इंजन के अंदर काफी कार्बन जमा हो चुका है और लंबे समय से फ्लशिंग नहीं की गई है तो भी आवाज आती है।
कार्बन का जमाव
बाइक राइड करते वक्त बार बार गलत तरीके से गियर शिफ्टिंग करते हैं तो भी इंजन पर दबाव बढ़ता है और आवाज आने लगती है।
गियर शिफ्टिंग
बाइक में ऑरिजनल क्वालिटी का पेट्रोल डलवाया जाना चाहिए। खराब गुणवत्ता वाला पेट्रोल बाइक के इंजन पर दबाव बनाता है। ये भी इंजन से आवाज आने की मुख्य वजह में से एक है।
फ्यूल क्वालिटी
