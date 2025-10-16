By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 16, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित ने लगा दिए 8 छक्के तो बन जाएंगे नंबर 1
ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया सीरीज
Pic Credit: Social Media
मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव ज्यादा है।
रो-को पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज में कई रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं।
रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा इस तीन मैचों की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर 7 छक्के और लगा देते हैं तो वे रियल सिक्सर किंग बन जाएंगे।
रोहित को चाहिए सिर्फ 7 छक्के
Pic Credit: Social Media
जी हां, सही पढ़ा आपने। रोहित शर्मा ने अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 7 छक्के और जड़े दिए तो वे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
Video Credit: Social Media
मौजूदा समय में रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
दूसरे नंबर पर हैं रोहित
Pic Credit: Social Media
शाहिद अफरीदी ने अपने 398 मैचों के वनडे करियर में कुल 351 छक्के लगाए हैं और लिस्ट में पहले नंबर हैं।
अफरीदी ने लगाए थे इतने छक्के
Pic Credit: Social Media
वहीं, रोहित शर्मा ने अब तक के अपने 273 मैचों के वनडे करियर में 344 छक्के लगाए हैं। रोहित ने वनडे में कुल 265 पारियां खेली हैं।
रोहित शर्मा के इतने सिक्स
Video Credit: Social Media
ऐसे में अगर रोहित शर्मा इस सीरीज में 7 छक्के लगाते हैं तो वे शाहिद अफरीदी की बराबरी कर लेंगे। अगर उन्होंने इस सीरीज में 8 छक्के लगा दिए तो वे वनडे इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
8 छक्के और रिकॉर्ड ध्वस्त
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बैटर