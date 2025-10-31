By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
जेमिमा रोड्रिगेज की एजुकेशन, 11 तस्वीरें
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ प्लेयर जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की पारी खेलकर टीम को महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया है।
शतकीय पारी
Source: Insta
ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का टारगेट दिया था जिसे टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में हासिल किया। फाइनल में अब साउथ अफ्रीकी टीम से 2 नवंबर को भिड़ंत होगी।
टारगेट था इतना
Source: Insta
जेमिमा रोड्रिगेज की हर कोई तारीफ कर रहा है। जेमिमा 'ब्यूटी विद ब्रेन' और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं।
'ब्यूटी विद ब्रेन'
Source: Insta
जेमिमा का जन्म 5 सितंबर, 2000 को मुंबई के मंगलोरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था।
2000 में जन्मीं
Source: Insta
रिपोर्ट्स के मुताबिक जेमिमा ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। वहीं रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से भी पढ़ाई कर चुकी हैं।
एजुकेशन
Source: Insta
जेमिमा फैशन और ग्लैमर के मामले में तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
जेमिमा अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
25 वर्षीय स्टार क्रिकेटर को घूमने-फिरने का काफी शौक है। जेमिमा गिटार भी प्ले कर लेती हैं और सिंगिंग भी कर लेती हैं।
गाती हैं गाना
Source: Insta
जेमिमा 13 की उम्र में अंडर-19 क्रिकेट टीम में चुनी गई थीं। वे अबतक 3 टेस्ट मैच, 58 वनडे मैच और 112 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
टेस्ट में 235 रन, वनडे में 1725 रन और टी-20 फार्मैट में 2375 रन बना चुकी हैं।
इतने रन
Source: Insta
साउथ अफ्रीकी कप्तान हैं बेहद खूबसूरत
Click Here