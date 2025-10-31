By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025

जेमिमा रोड्रिगेज की एजुकेशन, 11 तस्वीरें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ प्लेयर जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की पारी खेलकर टीम को महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया है।

शतकीय पारी

ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का टारगेट दिया था जिसे टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में हासिल किया। फाइनल में अब साउथ अफ्रीकी टीम से 2 नवंबर को भिड़ंत होगी।

टारगेट था इतना

जेमिमा रोड्रिगेज की हर कोई तारीफ कर रहा है। जेमिमा 'ब्यूटी विद ब्रेन' और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं।

'ब्यूटी विद ब्रेन'

जेमिमा का जन्‍म 5 सितंबर, 2000 को मुंबई के मंगलोरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था।

2000 में जन्मीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक जेमिमा ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। वहीं रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से भी पढ़ाई कर चुकी हैं।

एजुकेशन

जेमिमा फैशन और ग्लैमर के मामले में तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

जेमिमा अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं।

बेहद फिट

25 वर्षीय स्टार क्रिकेटर को घूमने-फिरने का काफी शौक है। जेमिमा गिटार भी प्ले कर लेती हैं और सिंगिंग भी कर लेती हैं।

गाती हैं गाना

जेमिमा 13 की उम्र में अंडर-19 क्रिकेट टीम में चुनी गई थीं। वे अबतक 3 टेस्ट मैच, 58 वनडे मैच और 112 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।

करियर ऐसा

टेस्ट में 235 रन, वनडे में 1725 रन और टी-20 फार्मैट में 2375 रन बना चुकी हैं। 

इतने रन

