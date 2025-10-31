By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

साउथ अफ्रीकी कप्तान हैं बेहद खूबसूरत

विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा।

फाइनल मैच

Source: Insta

भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं तो साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी लॉरा वोलवार्ट कर रही हैं। आज हम आपको लॉरा वोलवार्ट से मिलवा रहे हैं।

कप्तानी

Source: Insta

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है।

फाइनल में जगह

Source: Insta

लॉरा वोलवार्ट की उम्र 26 साल है। वे अबतक 4 टेस्ट मैच, 118 वनडे मैच और 83 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।

26 साल की हैं

Source: Insta

लॉरा वोलवार्ट ने टेस्ट में 255 रन बनाए हैं तो वनडे में 5121 रन। वहीं टी-20  में 2088 रन अपने नाम किए हैं।

कुल रन

Source: Insta

लॉरा टेस्ट में 1 शतक तो वनडे में 10 शतक अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं टी-20 में भी एक शतक जड़ने में सफल रही हैं।

शतक

Source: Insta

लॉरा वोलवार्ट वनडे में सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। पहले स्थान पर भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं।

दूसरी महिला

Source: Insta

लॉरा की गिनती खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है। लॉरा को 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

'ब्यूटी विद ब्रेन'

Source: Insta

एजुकेशन की बात करें तो लॉरा ने क्रिकेट के बीच ही लाइफ साइंसेज में ग्रेजुएशन पूरा किया था।

एजुकेशन इतनी

Source: Insta

लॉरा वोलवार्ट सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। घूमने-फिरने की शौकीन हैं और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां भी रखती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 खिलाड़ी

 Click Here