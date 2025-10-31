By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025
साउथ अफ्रीकी कप्तान हैं बेहद खूबसूरत
विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा।
फाइनल मैच
भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं तो साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी लॉरा वोलवार्ट कर रही हैं। आज हम आपको लॉरा वोलवार्ट से मिलवा रहे हैं।
कप्तानी
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है।
फाइनल में जगह
लॉरा वोलवार्ट की उम्र 26 साल है। वे अबतक 4 टेस्ट मैच, 118 वनडे मैच और 83 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।
26 साल की हैं
लॉरा वोलवार्ट ने टेस्ट में 255 रन बनाए हैं तो वनडे में 5121 रन। वहीं टी-20 में 2088 रन अपने नाम किए हैं।
कुल रन
लॉरा टेस्ट में 1 शतक तो वनडे में 10 शतक अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं टी-20 में भी एक शतक जड़ने में सफल रही हैं।
शतक
लॉरा वोलवार्ट वनडे में सबसे तेज पांच हजार रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। पहले स्थान पर भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं।
दूसरी महिला
लॉरा की गिनती खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है। लॉरा को 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
'ब्यूटी विद ब्रेन'
एजुकेशन की बात करें तो लॉरा ने क्रिकेट के बीच ही लाइफ साइंसेज में ग्रेजुएशन पूरा किया था।
एजुकेशन इतनी
लॉरा वोलवार्ट सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। घूमने-फिरने की शौकीन हैं और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां भी रखती हैं।
घूमने की शौकीन
