PUBLISHED Nov 1, 2025
Cricket
महिला वर्ल्ड कप विजेताओं की पूरी लिस्ट
महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा।
कल फाइनल
Photo: ICC/FB
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं तो साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी लॉरा वोलवार्ट कर रही हैं। साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है।
कप्तानी की जिम्मेदारी
Photo: ICC/FB
आज हम आपको महिला वर्ल्ड कप विजेताओं की लिस्ट दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं लिस्ट में कौन सबसे आगे है।
देखिए लिस्ट
साल 1973 में खेले गए पहले महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम विजेता रही थी।
इंग्लैंड
Photo: Edgbaston Stadium
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में खिताब (अबतक कुल 7 बार) जीता है।
ऑस्ट्रेलिया
Photo: ICC/FB
साल 1993, 2009 और 2017 में इंग्लैंड की टीम ने एकबार फिर महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में खिताबी जीत हासिल की थी।
इंग्लैंड भी सफल टीम
Photo: ICC/FB
वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड ने साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था।
न्यूजीलैंड का एक खिताब
Photo: ICC/FB
अबतक कुल 12 महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेले जा चुके हैं जिनमें भारतीय टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी।
दो फाइनल खेल चुका
Photo: ICC/FB
2005 में ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन हराया था तो 2017 में इंग्लैंड ने 9 रन से शिकस्त दी थी।
किसने दी थी शिकस्त?
Photo: ICC/FB
