By Mohit
PUBLISHED Nov 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
महिला क्रिकेट टीम की ब्यूटी क्वीन, PHOTO
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।
खिताब जीता
Source: Insta
आज हम आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ब्यूटी क्वीन रेणुका, हरलनी देओल और स्मृति मंधाना से मिलवा रहे हैं जो कि अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी जानी जाती हैं।
ग्लैमरस अंदाज
Source: Insta
मैदान पर अपने खेल के जरिए सभी का ध्यान खींचने वाली इन प्लेयर्स को फैशन क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
फैशन क्वीन
Source: Insta
हरलीन देओल एथनिक हो या वेस्टर्न हर तरह के आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।
हरलीन देओल
Source: Insta
खूबसूरत स्माइल उनके ओवरऑल लुक में चार चांद लगाते हैं। वहीं फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
दिलकश स्माइल
Source: Insta
बात करें हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली रेणुका की तो वे कूल और कम्फी लुक में कहर बरपाती हैं।
रेणुका भी कम नहीं
Source: Insta
रेणुका सिंह का फैशन तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देता नजर आता है।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
टीम की धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना की खूबसूरती और क्यूट स्माइल का तो हर कोई कायल है।
स्मृति मंधाना
Source: Insta
स्मृति संगीतकार पलाश मुच्छल संग रिलेशनशिप में हैं। दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
जल्द करेंगी शादी
Source: Insta
स्मृति टीम इंडिया की सबसे पॉपुलर प्लेयर हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।
सबसे पॉपुलर
Source: Insta
दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कैंसर से जीती जंग
Click Here