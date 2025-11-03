By Mohit
महिला क्रिकेट टीम की ब्यूटी क्वीन, PHOTO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।

खिताब जीता

आज हम आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ब्यूटी क्वीन रेणुका, हरलनी देओल और स्मृति मंधाना से मिलवा रहे हैं जो कि अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से भी जानी जाती हैं।

ग्लैमरस अंदाज

मैदान पर अपने खेल के जरिए सभी का ध्यान खींचने वाली इन प्लेयर्स को फैशन क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

फैशन क्वीन

हरलीन देओल एथनिक हो या वेस्टर्न हर तरह के आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।

हरलीन देओल

खूबसूरत स्माइल उनके ओवरऑल लुक में चार चांद लगाते हैं। वहीं फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

दिलकश स्माइल

बात करें हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली रेणुका की तो वे कूल और कम्फी लुक में कहर बरपाती हैं।

रेणुका भी कम नहीं

रेणुका सिंह का फैशन तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देता नजर आता है।

देती हैं टक्कर

टीम की धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना की खूबसूरती और क्यूट स्माइल का तो हर कोई कायल है।

स्मृति मंधाना

स्मृति संगीतकार पलाश मुच्छल संग रिलेशनशिप में हैं। दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

जल्द करेंगी शादी

स्मृति टीम इंडिया की सबसे पॉपुलर प्लेयर हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन कर मोटी कमाई करती हैं।

सबसे पॉपुलर

