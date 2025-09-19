By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ICC टी-20 रैंकिंग्स: ये हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर

आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।

आईसीसी टी-20 रैंकिंग्स

Pic Credit: Social Media

आईसीसी टी-20 रैंकिंग में मौजूदा समय में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज भारत के अभिषेक शर्मा हैं।

दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा के वर्तमान समय में 884 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पिछले कुछ महीनों से नंबर वन बने हुए हैं।

884 रेटिंग

Pic Credit: Social Media

आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन टी-20 गेंदबाज भारत के वरुण चक्रवर्ती हैं।

वरुण चक्रवर्ती नंबर वन गेंदबाज

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में वरुण चक्रवर्ती के 733 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।

733 रेटिंग पॉइंट्स

Pic Credit: Social Media

ऑलराउंडर की बात करें तो मौजूदा समय में टी-20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या हैं।

हार्दिक पांड्या

Pic Credit: Social Media

हार्दिक पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैं।

नंबर वन ऑलराउंडर

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में उनके 237 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे लंबे समय से दुनिया के नंबर वन टी-20 ऑलराउंडर बने हुए हैं।

237 रेटिंग

Video Credit: Social Media

इस तरह देखा जाए तो टी-20 क्रिकेट में भारत का दबदबा नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा रैंकिंग में दुनिया का नंबर वन गेंदबाज, बल्लेबाज और ऑलराउंडर भारत के पास है।

भारत का दबदबा

Pic Credit: Social Media

उस जमाने में नहीं था सीमेंट, फिर कैसे बन गया ताजमहल?

 Click Here