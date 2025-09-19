By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ICC टी-20 रैंकिंग्स: ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैं। उनके 237 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

हार्दिक पांड्या

Pic Credit: Social Media

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 213 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। 

मोहम्मद नबी

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में टी-20 क्रिकेट में दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं। उनके 210 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

सिकंदर रजा

Video Credit: Social Media

नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी 209 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर हैं।

दीपेंद्र सिंह ऐरी

Pic Credit: Social Media

दुनिया के 5वें सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के रॉस्टन चेस हैं। उनके 196 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

रॉस्टन चेस

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 6वें स्थान पर 196 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के सैम अयूब हैं।

सैम अयूब

Pic Credit: Social Media

इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन इस सूची में 189 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर हैं।

लियाम लिविंगस्टोन 

Pic Credit: Social Media

श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के 185 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे दुनिया के 8वें सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।

वानिंदु हसरंगा

Pic Credit: Social Media

वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड इस सूची में 9वें नंबर पर हैं। उनके 183 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

रोमारियो शेफर्ड

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉयनिस हैं। उनके 179 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

मार्कस स्टॉयनिस

Pic Credit: Social Media

ICC टी-20 रैंकिंग्स: ये हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर

 Click Here