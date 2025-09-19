By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 19, 2025
ICC टी-20 रैंकिंग्स: ये हैं दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर
आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैं। उनके 237 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
हार्दिक पांड्या
Pic Credit: Social Media
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 213 रेटिंग पॉइंट्स के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।
मोहम्मद नबी
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में टी-20 क्रिकेट में दुनिया के तीसरे सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं। उनके 210 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
सिकंदर रजा
Video Credit: Social Media
नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी 209 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर हैं।
दीपेंद्र सिंह ऐरी
Pic Credit: Social Media
दुनिया के 5वें सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के रॉस्टन चेस हैं। उनके 196 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
रॉस्टन चेस
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 6वें स्थान पर 196 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के सैम अयूब हैं।
सैम अयूब
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन इस सूची में 189 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर हैं।
लियाम लिविंगस्टोन
Pic Credit: Social Media
श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के 185 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे दुनिया के 8वें सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।
वानिंदु हसरंगा
Pic Credit: Social Media
वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड इस सूची में 9वें नंबर पर हैं। उनके 183 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
रोमारियो शेफर्ड
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 10वें और आखिरी स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉयनिस हैं। उनके 179 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
मार्कस स्टॉयनिस
Pic Credit: Social Media
