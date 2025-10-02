By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ICC ने शेयर किया विराट-रोहित का डांडिया डांस, देखिए VIDEO
विराट कोहली और रोहित शर्मा भले ही अब मैदान पर कम दिखते हैं, लेकिन उनकी चर्चा चारों तरफ रहती है।
विराट और रोहित
हाल ही में आईसीसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से रोहित और विराट का एक सुंदर वीडियो साझा किया है।
आईसीसी ने शेयर किया वीडियो
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित और विराट के हाथ में क्रिकेट का स्टंप है।
दोनों के हाथ में स्टंप
स्टंप से ये दोनों खिलाड़ी डांडिया करते नजर आ रहे हैं।
कर रहे हैं डांडिया
यह वीडियो उस समय का है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद साथ में जश्न मनाया था।
चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद का जश्न
आईसीसी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में लोगों का खूब प्यार मिल रहा है।
लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो
लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान पर एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं।
विराट और रोहित की झलक
बता दें कि रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट और टी-20 से संन्यास ले लिया है। अब वे सिर्फ वनडे खेलते नजर आएंगे।
टी-20 और टेस्ट से संन्याय
ये दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिख सकते हैं
