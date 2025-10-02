By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ICC ने शेयर किया विराट-रोहित का डांडिया डांस, देखिए VIDEO

विराट कोहली और रोहित शर्मा भले ही अब मैदान पर कम दिखते हैं, लेकिन उनकी चर्चा चारों तरफ रहती है।

विराट और रोहित

Pic Credit: Social Media

हाल ही में आईसीसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से रोहित और विराट का एक सुंदर वीडियो साझा किया है।

आईसीसी ने शेयर किया वीडियो

Pic Credit: Social Media

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित और विराट के हाथ में क्रिकेट का स्टंप है।

दोनों के हाथ में स्टंप

Instagram: icchindiofficial

स्टंप से ये दोनों खिलाड़ी डांडिया करते नजर आ रहे हैं।

कर रहे हैं डांडिया

Instagram: icchindiofficial

यह वीडियो उस समय का है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद साथ में जश्न मनाया था।

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद का जश्न

Pic Credit: Social Media

आईसीसी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में लोगों का खूब प्यार मिल रहा है।

लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो

Pic Credit: Social Media

लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान पर एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं।

विराट और रोहित की झलक

Pic Credit: Social Media

बता दें कि रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट और टी-20 से संन्यास ले लिया है। अब वे सिर्फ वनडे खेलते नजर आएंगे।

टी-20 और टेस्ट से संन्याय 

Pic Credit: Social Media

ये दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिख सकते हैं

Pic Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में कितने छक्के-चौके लगाए?

 Click Here