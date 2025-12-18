By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ICC Rankings: टॉप-8 टेस्ट बॉलर की लिस्ट
लेटेस्ट
ICC
टेस्ट
बॉलर
रैंकिंग में टॉप-
8
प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
8
प्लेयर्स
लिस्ट
में पहले स्थान पर 879
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ
जसप्रीत
बुमराह
हैं।
जसप्रीत
बुमराह
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई
गेंदबाज
मिचेल
स्टार्क
लिस्ट
में 852
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
मिचेल
स्टार्क
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड
के
मैट
हेनरी
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
हेनरी
के 844
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
मैट
हेनरी
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के
नोमान
अली 843
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
नोमान
अली
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
प्लेयर
मार्को
जानसेन
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
जानसेन
के 825
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
मार्को जानसेन
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई
खिलाड़ी
पैट
कमिंस
821
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
पैट
कमिंस
Photo: ICC/FB
साउथ
अफ्रीकी
तेज गेंदबाज
कगिसो
रबाडा
के 807
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं और वे
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
कगिसो
रबाडा
Photo: ICC/FB
जोश
हेजलवुड
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
हेजलवुड
के 799
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
जोश हेजलवुड
Photo: ICC/FB
कैमरन ग्रीन की मंगेतर बला की खूबसूरत
Click Here