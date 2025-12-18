By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025

 Cricket

ICC Rankings: टॉप-8 टेस्ट बॉलर की लिस्ट

लेटेस्ट ICC टेस्ट बॉलर रैंकिंग में टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

8 प्लेयर्स

लिस्ट में पहले स्थान पर 879 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ जसप्रीत बुमराह हैं।

जसप्रीत बुमराह

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क लिस्ट में 852 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

मिचेल स्टार्क

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। हेनरी के 844 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

मैट हेनरी

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के नोमान अली 843 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

नोमान अली

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी प्लेयर मार्को जानसेन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। जानसेन के 825 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

मार्को जानसेन

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस 821 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

पैट कमिंस

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के 807 रेटिंग प्वाइंट्स हैं और वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

कगिसो रबाडा

Photo: ICC/FB

जोश हेजलवुड लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। हेजलवुड के 799 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

जोश हेजलवुड

Photo: ICC/FB

