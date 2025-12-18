By Mohit
Cricket
ICC Rankings: टॉप-8 T20 बैटर की लिस्ट
लेटेस्ट
ICC T20
टॉप-8 बल्लेबाजों की
रैंकिंग
पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट
में पहले स्थान पर
909
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं।
अभिषेक शर्मा
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के बल्लेबाज
फिल
साल्ट
849
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ इस
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
फिल
साल्ट
Photo: ICC/FB
श्रीलंकाई
बल्लेबाज
पथुम
निसांका
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
निसांका
के 779
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
पथुम
निसांका
Photo: ICC/FB
भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा 774
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
तिलक वर्मा
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड
के बल्लेबाज
जोस
बटलर
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
बटलर
के 770
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
जोस
बटलर
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के
साहिबजादा
फरहान
752
रेटिंग
प्वाइंट्स
के साथ
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
साहिबजादा
फरहान
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
ट्रेविस
हेड
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
हेड
के 713
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं।
ट्रेविस
हेड
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज
मिचेल
मार्श
के 684
रेटिंग
प्वाइंट्स
हैं और वे
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं।
मिचेल
मार्श
Photo: ICC/FB
लेटेस्ट
ICC टॉप-8
टेस्ट
बॉलर
रैंकिंग
