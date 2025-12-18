By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ICC Rankings: टॉप-8 T20 बैटर की लिस्ट

लेटेस्ट ICC T20 टॉप-8 बल्लेबाजों की रैंकिंग पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।

चलिए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर 909 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं।

अभिषेक शर्मा

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट 849 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

फिल साल्ट

Photo: ICC/FB

श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। निसांका के 779 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

पथुम निसांका

Photo: ICC/FB

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा 774 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

तिलक वर्मा

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। बटलर के 770 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

जोस बटलर

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 752 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

साहिबजादा फरहान

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। हेड के 713 रेटिंग प्वाइंट्स हैं।

ट्रेविस हेड 

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल मार्श के 684 रेटिंग प्वाइंट्स हैं और वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

मिचेल मार्श

Photo: ICC/FB

लेटेस्ट ICC टॉप-8 टेस्ट बॉलर रैंकिंग

 Click Here