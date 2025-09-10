By Dheeraj Pal
September 10, 2025
इस IAS-IPS की जोड़ी है कमाल, ऐसे क्रैक की UPSC
हर साल लाखों युवा IAS या IPS बनने का सपना लेकर यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल।
IAS या IPS का सपना
आज हम आपको एक IAS और IPS कपल के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न सिर्फ UPSC क्लियर किया बल्कि अपने प्यार को भी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया।
मुकम्मल अंजाम
हम बात कर रहे हैं IAS तुषार सिंगला और IPS नवजोत सिमी की। दोनों ने करियर और रिश्ते दोनों को खूबसूरती से संतुलित किया।
IAS तुषार-IPS नवजोत
Insta: navjotsimi
तुषार सिंगला ने IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और बाद में JNU से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन प्राप्त किया है।
तुषार की पढ़ाई
तुषार ने 2013 में पहला अटेंम्प्ट दिया और सिर्फ UPSC एग्जाम प्री और मेंस लिख पाए।
पहला अटेंम्प्ट
Insta: navjotsimi
फिर 2014 में दूसरे दूसरे प्रयास में उन्होंने AIR 86 प्राप्त की और IAS अधिकारी बने।
दूसरे प्रयास में UPSC क्रैक
Insta: navjotsimi
नवजोत सिमी पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज, लुधियाना से BDS की डिग्री प्राप्त की।
नवजोत सिमी
Insta: navjotsimi
साल 2017 में UPSC CSE में AIR 735 प्राप्त किया और IPS अधिकारी बनीं।
IPS अधिकारी
IAS तुषार और IPS सिमी की एक-दूसरे से पहली मुलाकात यूपीएससी की तैयारियों और कोचिंग के दौरान हुई।
लव स्टोरी
Insta: navjotsimi
दरअसल, दोनों पंजाब के होने के साथ-साथ सिविल सेवा के क्षेत्र में समान थे। दोनों ने शादी के लिए 14 फरवरी 2020 तय किया।
शादी
Insta: navjotsimi
