By Vimlesh Kumar Bhurtiya
दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज से पढ़ी हैं IAS टीना डाबी
देश की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में से एक टीना डाबी की सफलता की जड़ें दिल्ली के इस मशहूर कॉलेज से जुड़ी हैं।
कहां से पढ़ी हैं आईएएस टीना डाबी?
टीना डाबी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 'लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन' से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की।
लेडी श्रीराम कॉलेज
उन्होंने कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई की। बाद में यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने इसी विषय को अपना वैकल्पिक विषय बनाया।
राजनीति विज्ञान
पढ़ाई में शुरू से अव्वल टीना को उनके कॉलेज के दिनों में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा गया था।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉलेज से पहले दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ते हुए टीना ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास और राजनीति विज्ञान में पूरे 100 अंक पाए थे।
12वीं में बनाया था कीर्तिमान
कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद साल 2015 में अपने पहले ही प्रयास में टीना ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
महज 22 साल की उम्र में सफलता
लेडी श्रीराम कॉलेज ने देश को कई महिला आईएएस और बड़ी हस्तियां दी हैं, जिनमें टीना डाबी एक प्रमुख नाम हैं।
कॉलेज की गौरवशाली परंपरा
बता दें कि टीना की छोटी बहन रिया डाबी ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की और साल 2020 में यूपीएससी पास कर आईएएस बनीं।
एक ही कॉलेज, एक ही मंजिल
वर्तमान में टीना डाबी राजस्थान कैडर में तैनात हैं और अपनी प्रशासनिक कार्यशैली के लिए लगातार चर्चा में रहती हैं।
राजस्थान कैडर की अधिकारी
टीना डाबी की कहानी लाखों छात्रों को कड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।
मेहनत का कोई विकल्प नहीं
