By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज से पढ़ी हैं IAS टीना डाबी

देश की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में से एक टीना डाबी की सफलता की जड़ें दिल्ली के इस मशहूर कॉलेज से जुड़ी हैं।

कहां से पढ़ी हैं आईएएस टीना डाबी? 

Pic Credit: Social Media

टीना डाबी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 'लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन' से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

लेडी श्रीराम कॉलेज 

Pic Credit: Social Media

उन्होंने कॉलेज से राजनीति विज्ञान ऑनर्स की पढ़ाई की। बाद में यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने इसी विषय को अपना वैकल्पिक विषय बनाया।

राजनीति विज्ञान 

Pic Credit: Social Media

पढ़ाई में शुरू से अव्वल टीना को उनके कॉलेज के दिनों में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा गया था।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉलेज से पहले दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ते हुए टीना ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास और राजनीति विज्ञान में पूरे 100 अंक पाए थे।

12वीं में बनाया था कीर्तिमान

Pic Credit: Social Media

कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद साल 2015 में अपने पहले ही प्रयास में टीना ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

महज 22 साल की उम्र में सफलता 

Pic Credit: Social Media

लेडी श्रीराम कॉलेज ने देश को कई महिला आईएएस और बड़ी हस्तियां दी हैं, जिनमें टीना डाबी एक प्रमुख नाम हैं।

कॉलेज की गौरवशाली परंपरा 

Pic Credit: Social Media

बता दें कि टीना की छोटी बहन रिया डाबी ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की और साल 2020 में यूपीएससी पास कर आईएएस बनीं।

एक ही कॉलेज, एक ही मंजिल 

Pic Credit: Social Media

वर्तमान में टीना डाबी राजस्थान कैडर में तैनात हैं और अपनी प्रशासनिक कार्यशैली के लिए लगातार चर्चा में रहती हैं।

राजस्थान कैडर की अधिकारी

Pic Credit: Social Media

टीना डाबी की कहानी लाखों छात्रों को कड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।

मेहनत का कोई विकल्प नहीं 

Pic Credit: Social Media

टी-20I में धोनी से बहुत अधिक है विराट कोहली का स्ट्राइक रेट

 Click Here