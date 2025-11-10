By Vimlesh Kumar Bhurtiya
IAS सृष्टि देशमुख ने किस कॉलेज से पढ़ाई की है?

सृष्टि देशमुख साल 2019 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।

सृष्टि देशमुख

Pic Credit: Social Media

वे खूबसूरती के मामले में किसी अदाकारा से कम नहीं हैं। साथ ही काफी प्रतिभाशाली भी हैं।

बेहद खूबसूरत

Pic Credit: Social Media

उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण भी माना जा सकता है।

ब्यूटी विद ब्रेन

Pic Credit: Social Media

सृष्टि देशमुख ने साल 2018 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की थी।

ऑल इंडिया रैंक

Pic Credit: Social Media

सृष्टि देशमुख का जन्म साल 1996 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ।

जन्म

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से की। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थीं। उन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

भोपाल के कॉन्वेंट स्कूल से की पढ़ाई

Pic Credit: Social Media

स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद सृष्टि ने भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया।

विश्वविद्यालय 

Pic Credit: Social Media

इस विश्वविद्यालय से सृष्टि ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 

इंजीनियरिंग 

Pic Credit: Social Media

सृष्टि जब इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थीं तभी से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। 

फाइनल ईयर से शुरु की तैयारी

Pic Credit: Social Media

