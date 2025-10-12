By Vimlesh Kumar Bhurtiya
इस खूबसूरत IAS के पति पर 51 करोड़ के घोटाले का आरोप
साल 2019 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा इन दिनों विवादों में हैं।
विवादों में मध्य प्रदेश के ये आईएएस अधिकारी
नागार्जुन पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने का आरोप है।
सड़क निर्माण कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप
ऐसा आरोप है कि नागार्जुन ने कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 4,032 रुपये कर दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने कंपनी से 10 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है।
रिश्वत लेकर जुर्माने की राशि कम की
इस पर नागार्जुन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे गलतफहमी बताते हुए आरोप से इनकार किया है।
नागार्जुन ने आरोपों को किया खारिज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागार्जुन साल 2018 की यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया पांचवीं रैंक लाने वाली मशहूर आईएएस अधिकारी सृष्टि देशमुख के पति हैं।
सृष्टि देशमुख के पति
सृष्टि देशमुख और नागार्जुन ने अप्रैल 2022 में शादी की थी।
2022 में की थी शादी
इस कपल की पहली मुलाकात लबासना में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों की दोस्ती हुई। यह दोस्ती पहले गहरी दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई।
ट्रेनिंग के दौरान हुई थी मुलाकात
नागार्जुन मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, जबकि सृष्टि मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं।
कर्नाटक के हैं नागार्जुन
साल 2018 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में नागार्जुन ने 418वीं रैंक हासिल की थी और आईएएस अधिकारी बने थे।
इस रैंक के साथ बने थे आईएएस
