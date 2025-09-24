By Dheeraj Pal
बेहद खूबसूरत हैं ये महिला IAS, UPSC में हासिल की थी 13वीं रैंक

आज हम आपको एक ऐसी आईएएस महिला अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी जर्नी प्रेरणादायक है। इनका नाम सोनल गोयल है। 

सोनल गोयल 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी।

सोनल गोयल को 'ब्यूटी विद ब्रेन' भी कहा जाता है। क्योंकि उनकी गिनती खूबसूरत आईएएस महिला में होती है। वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 

सोनल गोयल मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के रहने वाली हैं। उनकी शिक्षा दिल्ली में पूरी हुई है।

उन्होंने डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की हैं।

इसके बाद, उन्होंने आईसीएसआई, नई दिल्ली से कंपनी सेक्रेटरी (सी.एस.) की डिग्री ली हैं।

सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 13 प्राप्त करने के बाद वे त्रिपुरा कैडर में शामिल हुईं।

इसके बाद जुलाई 2016 में हरियाणा कैडर में शामिल हुईं।

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार इसके बाद वह नगर निगम फरीदाबाद की कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सीईओ भी रही हैं।

