UPSC: DU-JNU से पढ़ाई, बिना कोचिंग हासिल किया रैंक 1
आज हम आपको ऐसी IAS महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने DU-JNU से पढ़ाई और बिना कोचिंग UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में रैंक 1 हासिल किया।
IAS महिला
यह कहानी है बिजनौर की श्रुति शर्मा की। जिन्हें एक बार अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। पर, उन्होंने हार नहीं मानी।
श्रुति शर्मा
सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम आया और श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे देश में सुर्खियां बटोरीं थी।
2021 में एग्जाम
श्रुति शर्मा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास (ऑनर्स) की पढ़ाई की।
ग्रेजुएशन
इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
पोस्ट ग्रेजुएशन
श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बास्टा कस्बे की रहने वाली थीं। उनके परिवार में माता-पिता और भाई थे। मां गृहणी थीं।
निवासी
चार साल तक लगातार आईएएस बनने की तैयारी करने के बाद श्रुति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से दो साल तक कोचिंग ली।
रेसिडेंशियल कोचिंग
यूपीएससी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) उनका पहला ऑप्शन था।
पहला ऑप्शन
पहली रैंक हासिल कर उन्होंने आसानी से अपना लक्ष्य पूरा भी किया।
लक्ष्य पूरा
