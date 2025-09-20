By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025

बला की खूबसूरत है ये IAS, तीसरे प्रयास में क्रैक की थी UPSC

देश में कई ऐसी महिला आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन भी कहा जाता है। इनमें से एक हैं परी बिश्नोई।

परी बिश्नोई

राजस्थान के अजमेर की रहने वाली परी बिश्नोई वास्तव में बिश्नोई समुदाय की पहली महिला आईएएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया था। 

बिश्नोई समुदाय

उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा साल 2019 में ही क्रैक की है। यहां पर जानिए परी बिश्नोई की सफलता की कहानी और यूपीएससी परीक्षा पास करने का सफर।

यूपीएससी क्रैक

परी बिश्नोई सिर्फ 23 साल की उम्र में ही IAS अधिकारी बन गई थीं।  उनका जन्म 26 फरवरी 1996 को बीकानेर के काकरा गांव में हुआ।

जन्म

उनके पिता मनीराम बिश्नोई वकील हैं और मां सुशीला पुलिस अधिकारी हैं। 

माता-पिता

अपने सपने को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करते हुए परी दो बार UPSC की परीक्षा में सफल नहीं हो सकीं।

2 बार असफल

तीसरे प्रयास में बार उन्हें ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल हुई और IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया।

30 रैंक

परी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। परी ने कक्षा 12वीं में ही IAS अधिकारी बनने की ठान ली थी। 

शुरुआती पढ़ाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पूरी लगन से UPSC की तैयारी शुरू की।

ग्रेजुएशन

उन्होंने अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी से पोलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और NET-JRF परीक्षा भी पास की। फिलहाल, वो शादीशुदा हैं।

पोस्ट ग्रेजुएशन

