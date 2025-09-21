By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 21, 2025
IIT से बीटेक, विदेश की अच्छे पैकेज वाली नौकरी छोड़ बन गए IAS
भारत में सिविल सेवा अधिकारियों के चयन के लिए हर साल UPSC CSE का एग्जाम होता है। यह परीक्षा देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है।
UPSC की परीक्षा
हालांकि, UPSC के अलावा IIT और NEET जैसे एग्जाम भी काफी कठिन होते हैं। कुछ लोग IIT और NEET जैसे एग्जाम पास करने के बाद भी UPSC की तैयारी में लग जाते हैं।
कठिन परीक्षा
आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिसने IIT से बीटेक किया और UPSC के लिए मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी।
IIT के बाद UPSC
दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में UPSC की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले कनिष्क कटारिया की।
कनिष्क कटारिया
बता दें कि कनिष्क कटारिया ने कोटा के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की थी और साल 2010 में IIT JEE में 44वीं रैंक हासिल की थी।
JEE में 44वीं रैंक
आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद कनिष्क कटारिया ने सैमसंग कंपनी में एक अच्छे पैकेज पर जॉब करना शुरू किया।
कंप्यूटर साइंस में बीटेक
कुछ ही दिन बाद कनिष्क कटारिया ने सैमसंग का काम छोड़ दिया और एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी के साथ बेंगलुरु में काम करना शुरू कर दिया।
स्टार्टअप कंपनी में काम
हालांकि, कनिष्क का इंजीनियरिंग की नौकरी से उनका मन बहुत जल्दी भर गया और उन्होंने UPSC की तैयारी करने का मन बनाया।
UPSC की तैयारी
बता दें कि सेल्फ स्टडी करके कनिष्क कटारिया ने साल 2019 में पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया।
पहले अटेंप्ट में फर्स्ट रैंक
कनिष्क कटारिया सिविल सेवकों की फैमिली से आते हैं। उनके पिता और चाचा दोनों लोग सिविल सर्विस में हैं।
पिता और चाचा सिविल सेवक
