मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश की IAS बेटी
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार विपक्ष के 'वोट चोरी' और बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के आरोपों के चलते चर्चा में हैं।
ज्ञानेश केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आज हम आपको ज्ञानेश की बेटी से मिलवा रहे हैं जो कि खुद भी आईएएस हैं।
ज्ञानेश की बेटी का नाम मेधा रूपम है और वे 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।
मेधा की पहली तैनाती बरेली में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी।
मेधा ने हाल में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है।
मेधा का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के कासगंज से गौतम बुद्ध नगर के लिए हुआ है।
मेधा की गिनती तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में होती है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं।
पढ़ाई ही नहीं मेधा सफल शूटिंग खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उन्होंने केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे।
आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी शादीशुदा हैं। मेधा के पति मनीष बंसल हैं जो कि खुद भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
मनीष और मेधा की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग के दिनों में हुई थी।
