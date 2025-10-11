By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

पहली बार साड़ी में नजर आईं IAS अतहर आमिर खान की वाइफ

आईएएस अधिकारी अतहर आमिर खान को ज्यादातर लोग जानते हैं।

अतहर आमिर खान

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2016 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की थी।

2016 में क्रैक किया था UPSC

इस रैंक के साथ उन्हें आईएएस अधिकारी बनाया गया था।

बने थे आईएएस अधिकारी

अतहर आमिर खान ने पहले अपने बैच की टॉपर टीना डाबी से शादी की थी। हालांकि, कुछ सालों बाद उनका तलाक हो गया।

पहली पत्नी से हुआ तलाक

2022 में अतहर आमिर खान ने महरीन काजी से निकाह किया।

दूसरी बार किया विवाह

महरीन काजी पेशे से डॉक्टर हैं।

डॉक्टर हैं वाइफ

उन्होंने विदेश से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की है।

विदेश से की है मेडिकल की पढ़ाई

महरीन काजी मूल रूप से जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं। वे बेहद खूबसूरत हैं।

जम्मू-कश्मीर की हैं महरीन

सोशल मीडिया पर महरीन काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने हाल ही में पहली बार साड़ी में अपनी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में बला की खूबसूरत लग रही हैं।

साड़ी में बला की खूबसूरत

