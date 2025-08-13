By Navaneet Rathaur
पति और पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना सही होता है या गलत
बात चाहे एकल परिवार की हो या संयुक्त की, आज के दौर में लोगों के रहन-सहन में काफी बदलाव आ गया है। आज के नए दौर में पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना प्यार के तौर पर देखा जा रहा है।
पति-पत्नी
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक, पति-पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना उचित है या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
एक थाली में भोजन
महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि पति-पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, वरना परिवार पर विपदा आ सकती है।
भीष्म पितामह की शिक्षा
हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, एक थाली में भोजन करने से दंपत्ति के बीच कलह और परिवार में अशांति बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते कमजोर हो सकते हैं।
शास्त्र क्या कहते हैं?
शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार, जूठा भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य आकर्षित हो सकता है।
जूठा भोजन का प्रभाव
एक ही थाली में खाने से बैक्टीरिया और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता है। स्वच्छता के लिए अलग-अलग थाली में खाना बेहतर है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
भीष्म पितामह ने सुझाया कि परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम, एकता और समर्पण की भावना बढ़ती है।
परिवार में एकता
भारतीय संस्कृति में भोजन
भारतीय परंपरा में भोजन को पवित्र माना जाता है। अलग थाली में खाना शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखता है।
पति-पत्नी अलग-अलग थाली में खाएं। भोजन से पहले प्रार्थना करें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान का स्मरण करके ही भोजन करें।
सही तरीके से भोजन करें
शास्त्र और विज्ञान दोनों एक थाली में भोजन को गलत मानते हैं। अलग-अलग थाली में खाकर परिवार में शांति और स्वास्थ्य बनाए रखें।
एक थाली में भोजन ना करें
