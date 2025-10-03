By Mohit
संघ के 100 साल, अब तक 6 RSS प्रमुख हुए
राष्ट्रीय
स्वंयसेवक
संघ (आरएसएस) को
1
00 साल पूरे हो चुके हैं। 27
सितंबर
1925
को
दशहरा
के
दिन
नागपुर
में
आरएसएस
की स्थापना
की
गई थी।
नागपुर में स्थापना
Photo:
RSS
सरसंघचालक
राष्ट्रीय
स्वंयसेवक
संघ
का सबसे बड़ा पद
होता है और
इसके बाद आता है
सरकार्यवाह
।
सबसे बड़ा पद
Photo:
RSS
आज हम आपको संघ
के 6
सरसंघचालक
कौन-कौन रहे हैं
इसबारे
में बता रहे हैं।
कौन-कौन?
Photo:
RSS
राष्ट्रीय
स्वंयसेवक
संघ के संस्थापक डॉ केशव
बलिराम
हेडगेवार
थे। वे संघ के पहले
सरसंघचालक
भी थे। उन्होंने 27 सितंबर, 1925 से 21 जून 1940 तक पद संभाला था।
बलिराम
हेडगेवार
Photo:
Panchjanya
आरएसएस के दूसरे
सरसंघचालक
माधव सदाशिव
गोलवलकर
थे जिन्हें
गुरुजी
के नाम से पुकारा जाता था। उनका कार्यकाल 21 जून, 1940 से 5 जून, 1973 तक रहा।
गोलवलकर
Photo:
Panchjanya
राष्ट्रीय
स्वंयसेवक
संघ को तीसरा
सरसंघचालक
5 जून, 1973 को मिला था जो कि मधुकर
दत्तात्रेय
देवरस
थे। उन्होंने 11 मार्च, 1994 तक संगठन को और मजबूत किया।
मधुकर
दत्तात्रेय
देवरस
Photo:
Panchjanya
आरएसएस के चौथे
सरसंघचालक
राजेंद्र सिंह उर्फ
रज्जू
भैया थे जिन्होंने 11 मार्च, 1994 से 10 मार्च, 2000 तक पद संभाला।
राजेंद्र सिंह उर्फ
रज्जू
भैया
Photo:
Panchjanya
राजेंद्र सिंह उर्फ
रज्जू
भैया के उत्तराधिकारी के एस सुदर्शन थे जिन्होंने 10 मार्च, 2000 से 21 मार्च, 2009 तक पद संभाला।
के एस सुदर्शन
Photo:
Panchjanya
संघ के छठे
सरसंघचालक
मोहन भागवत हैं जिन्होंने 21 मार्च, 2009 को जिम्मेदारी संभाली थी।
मोहन भागवत
Photo:
RSS
