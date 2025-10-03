By Mohit
संघ के 100 साल, अब तक 6 RSS प्रमुख हुए

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 27 सितंबर 1925 को दशहरा के दिन नागपुर में आरएसएस की स्थापना की गई थी।

नागपुर में स्थापना

Photo: RSS

सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ का सबसे बड़ा पद होता है और इसके बाद आता है सरकार्यवाह

सबसे बड़ा पद

Photo: RSS

आज हम आपको संघ के 6 सरसंघचालक कौन-कौन रहे हैं इसबारे में बता रहे हैं।

कौन-कौन?

Photo: RSS

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार थे। वे संघ के पहले सरसंघचालक भी थे। उन्होंने 27 सितंबर, 1925 से 21 जून 1940 तक पद संभाला था।

बलिराम हेडगेवार

Photo: Panchjanya

आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर थे जिन्हें गुरुजी के नाम से पुकारा जाता था। उनका कार्यकाल 21 जून, 1940 से 5 जून, 1973 तक रहा।

गोलवलकर

Photo: Panchjanya

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ को तीसरा सरसंघचालक 5 जून, 1973 को मिला था जो कि मधुकर दत्तात्रेय देवरस थे। उन्होंने 11 मार्च, 1994 तक संगठन को और मजबूत किया।

मधुकर दत्तात्रेय देवरस

Photo: Panchjanya

आरएसएस के चौथे सरसंघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया थे जिन्होंने 11 मार्च, 1994 से 10 मार्च, 2000 तक पद संभाला।

राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया

Photo: Panchjanya

राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के उत्तराधिकारी के एस सुदर्शन थे जिन्होंने 10 मार्च, 2000 से 21 मार्च, 2009 तक पद संभाला।

के एस सुदर्शन

Photo: Panchjanya

संघ के छठे सरसंघचालक मोहन भागवत हैं जिन्होंने 21 मार्च, 2009 को जिम्मेदारी संभाली थी।

मोहन भागवत

Photo: RSS

