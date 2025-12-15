By Navaneet Rathaur
मानव शरीर का एक ऐसा अंग, जिसे नहीं किया जा सकता है डोनेट

ऑर्गन डोनेशन से लाखों जिंदगियां बचती हैं, लेकिन मानव शरीर में एक ऐसा अंग है, जो कानूनी और नैतिक रूप से डोनेट नहीं किया जा सकता है। जानिए वो कौन सा है और क्यों?

एक अंग जो डोनेट नहीं हो सकता

हां, ब्रेन डोनेशन संभव नहीं है। ब्रेन डेथ होने पर दूसरे अंग डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा दिमाग ट्रांसप्लांट करना अभी तक मेडिकल साइंस में असंभव है।

दिमाग

भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों में ब्रेन को 'पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी' का हिस्सा माना जाता है। ब्रेन डोनेट करने से व्यक्ति की पहचान खत्म हो सकती है, इसलिए इस पर कानून पाबंदी है।

कानूनी पाबंदी

ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स और ट्रिलियन्स कनेक्शन होते हैं। ट्रांसप्लांट करने पर ये कनेक्शन टूट जाते हैं। अभी तक कोई तकनीक नहीं, जो पूरा ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सके।

मेडिकल असंभव

अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाए, तो नई बॉडी में पुरानी यादें, पर्सनैलिटी आएंगी। व्यक्ति की आत्मा कहां जाएगी? ये नैतिक और धार्मिक सवाल इसे रोकते हैं।

नैतिक सवाल

पूरा ब्रेन नहीं, लेकिन रिसर्च के लिए ब्रेन टिश्यू या छोटे हिस्से डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे अल्जाइमर या पार्किंसन रिसर्च के लिए। लेकिन लाइव ट्रांसप्लांट नहीं संभव है।

क्या ब्रेन टिश्यू डोनेट होता है?

अभी तक दुनिया में एक भी सफल ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। जानवरों पर प्रयोग हुए हैं, लेकिन इंसानों पर नहीं।

दुनिया में अब तक कोई केस नहीं

हार्ट, लीवर, किडनी, कॉर्निया – ये अंग ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इनका ट्रांसप्लांट आसान और सफल है। एक डोनर 8 जिंदगियां बचा सकता है।

दूसरे अंग क्यों डोनेट होते हैं?

अगर आप साइंस की मदद करना चाहते हैं, तो ब्रेन डेथ के बाद ब्रेन रिसर्च के लिए डोनेट कर सकते हैं। भारत में कई ब्रेन बैंक हैं, जो रिसर्च के लिए लेते हैं।

ब्रेन डोनेशन का विकल्प

ब्रेन को छोड़कर हार्ट, लीवर, किडनी, कॉर्निया जैसे अंग डोनेट करें। अंगदान कई जिंदगियां बचा सकता है।

अंगदान से बचेंगी कई जिंदगियां

