By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

ऋतिक रोशन की 7 सबसे फ्लॉप फिल्में

एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

ऋतिक रोशन

ऋतिक बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं और उनकी कई फिल्में हिट हुई हैं। लेकिन कुछ फ्लॉप भी रहीं। 

दमदार एक्टर

चलिए आज हम आपको ऋतिक की सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

फ्लॉप फिल्में

ऋतिक रोशन ने फिल्म मोहन जो दारो में काम किया। ये फिल्म हिस्टोरिकल ड्रामा थी लेकिन फ्लॉप रही।

मोहन जो दारो

PC: IMDb

काइट्स

ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स भी खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म में मेक्सिकन एक्ट्रेस को लीड में लिया गया था।

PC: IMDb

यादें

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म यादें ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप थी। फिल्म 16 करोड़ में बनी थी और सिर्फ 14 करोड़ कलेक्शन हुआ था।

PC: IMDb

आप मुझे अच्छे लगने लगे

PC: IMDb

ऋतिक और अमीषा की जोड़ी ने पर्दे पर फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से वापसी की थी लेकिन फिल्म खास नहीं चली। ये बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।

मैं प्रेम की दीवानी हूं

PC: IMDb

फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई।

ना तुम जानो ना हम

PC: IMDb

साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम के गाने हिट हुए लेकिन फिल्म फ्लॉप। ऋतिक के अलावा फिल्म में ईशा देओल, सैफ अली खान लीड में थे।

लक बाई चांस

ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर स्टारर फिल्म लक बाई चांस भी एक्टर के करियर की बड़ी फ्लॉप थी। फिल्म मल्टी-स्टारर थी।

PC: IMDb

आने वाला है अक्षय कुमार की 6 फिल्मों का सीक्वल, एक साल 2025 में होगी रिलीज

 Click Here