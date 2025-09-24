By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
फीमेल अटेंशन को कैसे हैंडल करते हैं यशस्वी जायसवाल?
भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल इन दिनों टीम से बाहर भले चल रहे हों, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।
यशस्वी जायसवाल
Pic Credit: Social Media
हाल ही में उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया है, जिसमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं।
जिंदगी के बारे में बताई बातें
Pic Credit: Social Media
यशस्वी जायसवाल से इंटरव्यू के दौरान यह भी पूछा गया कि वे फीमेल अटेंशन को कैसे हैंडल करते हैं? इसके जवाब में यशस्वी जायसवाल ने क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं।
फीमेल अटेंशन को कैसे हैंडल करते हैं?
Pic Credit: Social Media
यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मुझे इतना अटेंशन कोई देता नहीं है।
कोई अटेंशन ही नहीं देता
Pic Credit: Social Media
उनसे पूछा गया कि लड़कियों के डीएम बगैरह नहीं आते हैं क्या? इसके जवाब में भी जायसवाल ने कहा कि नहीं भाई नहीं आते।
डीएम भी नहीं आते
Pic Credit: Social Media
उनसे यह भी पूछा गया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है, तो उन्होंने इसका भी ना में उत्तर दिया। जायसवाल ने कहा अभी तक उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है।
गर्लफ्रेंड भी नहीं है
Pic Credit: Social Media
यशस्वी जायसवाल के बारे में संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने भी कहा था कि वे बहुत ही फोकस्ड और डेडीकेटेड क्रिकेटर हैं।
डेडीकेटेड क्रिकेटर
Pic Credit: Social Media
कई इंटरव्यू में जायसवाल खुद यह कह चुके हैं कि अभी मेरा पूरा फोकस मेरे गेम की तरफ है। ऐसे में बाहरी चीजों में उनका ध्यान गया नहीं है।
गेम पर रहता है पूरा फोकस
Pic Credit: Social Media
बता दें कि यशस्वी जायसवाल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। हालांकि, उन्हें वनडे और टी-20 में उतने मौके नहीं मिले हैं, लेकिन टेस्ट में वे धमाल मचाते नजर आते हैं।
टेस्ट में मचाते हैं धमाल
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा पर गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, बैटिंग देख कहा- बहुत गर्व है..
Click Here