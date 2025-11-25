By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
जानिए कैसे और क्यों फटते हैं ज्वालामुखी?
ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की आग को बाहर उगलते हैं। हाल ही में इथियोपिया के हायली गुभी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद विस्फोट किया। आइए जानते हैं ज्वालामुखी कैसे और क्यों फटते हैं?
ज्वालामुखी
पृथ्वी का अंदरूनी भाग पिघले चट्टान से बना है। ऊपरी परत के नीचे मैग्मा जमा होता है। जब दबाव बढ़ता है, तो मैग्मा ऊपर की ओर धकेलता है और फटने की शुरुआत यहीं से होती है।
पृथ्वी का आंतरिक चूल्हा
पृथ्वी की सतह 7 बड़े टेक्टॉनिक प्लेट्स में बंटी है। जब ये प्लेट्स टकराती या अलग होती हैं, तो क्रस्ट फट जाती है। मैग्मा बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है।
टेक्टॉनिक प्लेट्स का खेल
मैंटल में 1000-1400°C तापमान से चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनती हैं। गैस और चट्टानों का दबाव बढ़ने पर मैग्मा चैंबर फटता है। जब चैंबर फुल प्रेशर में फट जाता है, तो विस्फोट हो जाता है।
मैग्मा का जन्म
लावा vs एक्सप्लोसिवअगर मैग्मा गाढ़ा हो, तो विस्फोट धमाकेदार होता है (जैसे वेसुवियस) - राख, प्यूमिस उड़ती है। पतला मैग्मा बहता लावा बनाता है (हवाईयन प्रकार)।
लावा vs एक्सप्लोसिव
मैग्मा पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ-साथ घुले हुए रूप में एंडेसिटिक और रयोलाइटिक घटकों से बना होता है।
मैग्मा क्या होता है?
सावन के बुधवार को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। यह चंद्र दोष को शांत करता है और समृद्धि लाता है।
इथियोपिया का ताजा विस्फोट
79 ई. में वेसुवियस ने पोम्पेई शहर दफना दिया। 1883 का क्राकाटोआ विस्फोट सुनाई 4800 किमी दूर गया। इथियोपिया का विस्फोट इनसे छोटा, लेकिन राख का असर दूर तक रहा।
दुनिया के मशहूर विस्फोट
ज्वालामुखी के लावा और राख में कई पोषक तत्व, जैसे लोहा, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं। जब लावा ठंडा होकर टूटता है और राख मिट्टी में मिलती है तो यह मिट्टी को उपजाऊ बना देती है।
उपजाऊ मिट्टी
ज्वालामुखी के लावे में विभिन्न प्रकार के खनिज और यहां तक कि बेशकीमती पत्थर भी पाए जाते हैं।
खनिज और बेशकीमती पत्थर
पासपोर्ट से वीजा कैसे अलग होता है? जानिए इन दोनों में अंतर
Click Here