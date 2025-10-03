By Dheeraj Pal
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें पूजा

गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन सच्चे मन से आराधना करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं।

गुरुवार का दिन

इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।

विधि विधान से पूजा

गुरुवार के दिन सुबह उठें और स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। सूर्य देव को जल अर्पित करें।

सुबह उठें

इसके बाद मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा विरजामन करें।

साफ-सफाई करें

भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उनको फूल अर्पित करें और चंदन लगाएं। साथ ही मां लक्ष्मी को शृंगार की चीजें अर्पित करें।

अर्पित करें ये चीजें

अब देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। प्रभु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। 

दीपक जलाएं

आप ओम नमो नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं।

मंत्र का जाप

आप तुलसी या रुद्राक्ष की 108 मनके की माला के 5, 7 या 11 जाप कर सकते हैं।

ऐसे करें जाप

अंत में खीर, मिठाई और फल का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। गुरुवार के दिन श्रद्धा अनुसार लोगों में भोजन और कपड़े का दान करें।

भोग लगाएं

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

