अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें
अगहन मास भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। वहीं लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं।
इसलिए इस माह जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करते हैं। चलिए जानते हैं कि अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें?
लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और फिर तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए।
लड्डू गोपाल को सुबह के स्नान और आरती के लिए घंटी बजा कर उठाना है। इसके अलावा आप 7 बार ताली बजाकर भी लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं।
पवित्र जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। फिर आप लड्डू गोपाल का शृंगार करें और नए वस्त्र पहनाएं।
इस माह लड्डू गोपाल को केसर का तिलक लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें और तिल एवं गुड़ का भोग जरूर लगाएं।
गर्म दूध, तिल के लड्डू, मीठे पराठे और सीजन में आने वाली सब्जी और फल इस वक्त आपको लड्डू गोपाल को भोग स्वरूप जरूर चढ़ाना चाहिए।
पूजा के बाद 10 मिनट के लिए बाल गोपाल को सूर्य की किरणों में ले जाएं और फिर उन्हें सुला कर शाम 4 बजे दोबारा आरती करें और भोग लगाएं।
फिर लड्डू गोपाल की आरती रात में 8 बजे तक करके बाल गोपाल को सुला दें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
