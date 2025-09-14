By Deepali Srivastava
वजाइना को टाइट करने के लिए क्या करें

महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को हिंदी में योनि और इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। इसमें कुछ कारणों से ढीलापन आ जाता है।

योनि (वजाइना)

बेबी की डिलीवरी या फिर उम्र के साथ वजाइना की स्किन ढीली पड़ने लगती है। ऐसे में फिर यूरिन पर कंट्रोल कम हो जाता है।

कारण

वजाइना लूज होने पर इंटीमेसी में भी आनंद की प्राप्ति कम होती है। ऐसे में महिलाएं योनि की कसावट के लिए कई दवाएं लेने लगती हैं।

इंटीमेसी

अगर आपका वजाइना भी ढीलापन का शिकार हो चुका है, तो कुछ तरीकों से आप कसावट ला सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं।

क्या करें

वजाइना को टाइट करने के लिए कीगल एक्सरसाइज काफी अच्छी मानी जाती है। इससे असमय मल-मूत्र को भी रोका जा सकता है।

कीगल एक्सरसाइज

ब्रिज पोज

डिलीवरी के बाद ढीले हुए वजाइना को टाइट करने के लिए ब्रिज पोज करें। ये एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल नहीं है।

शलभासन

शलभासन एक्सरसाइज पेट के बल लेटकर की जाती है और इससे भी वजाइना टाइट होता है।

हेल्दी डायट

वजाइना को टाइट करने में आपकी डायट भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में हरी सब्जियां, फल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाएं।

खूब सारा पानी

पानी से स्किन में कसावट आती है, वैसे की वजाइना की ढीली त्वचा भी टाइट होती है। पानी जरूर सही मात्रा में पिएं।

घरेलू उपाय

कई लोग वजाइना को टाइट करने के लिए घरेलू उपाय अपनाते हैं। इसमें से एक है फिटकरी। लेकिन ये कोई काम नहीं आता बल्कि स्किन के लिए नुकसानदायक है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

