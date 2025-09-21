By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025
लटके हुए ब्रेस्ट को टाइट कैसे करें
ब्रेस्ट महिलाओं के शरीर का ऐसा अंग है, जो अगर सही आकार में न दिखे तो पूरा बॉडी लुक खराब दिखता है।
ब्रेस्ट
ब्रेस्टफीडिंग कराने के बाद या गलत साइज की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट अक्सर लटक जाते हैं। फिर ये सुडौल आकार में नहीं दिखते।
ब्रेस्टफीडिंग या ब्रा
लटके हुए ब्रेस्ट न सिर्फ महिलाओं का कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं बल्कि बॉडी का शेप भी खराब कर देते हैं।
खराब बॉडी शेप
अगर आपके ब्रेस्ट भी लटक गए हैं, तो डॉक्टर्स के बताये हुए कुछ सुझाव को फॉलो कर उन्हें सही कर सकते हैं।
क्या करें
ब्रेस्ट की बर्फ से मसाज करें। सूती कपड़े में बर्फ लपेट लें और ककरीब 3-4 मिनट तक मसाज करें। इससे ब्रेस्ट में कसावट आएगी।
बर्फ मसाज
सपोर्टिंग ब्रा
स्तनपान के बाद ढीले हुए ब्रेस्ट को सही करने के लिए सपोर्टिंग ब्रा भी बढ़िया ऑप्शन है। इससे ब्रेस्ट सही शेप में आने लगेंगे।
ब्रेस्ट एक्सरसाइज
ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए स्तन से जुड़ी एक्सरसाइज करें। जैसे पुशअप्स, पुलअप्स और आर्म कर्ल्स वगैरह।
सरसों का तेल
सरसों का तेल भी ब्रेस्ट में कसावट ला सकता है। सरसों के तेल से मालिश करने से ब्रेस्ट टिश्यू सिकुड़ते हैं।
हेल्दी डायट
ब्रेस्ट को सुडौल और टाइट बनाने के लिए आपको अपनी डायट भी हेल्दी रखनी होगी। पानी भी खूब सारा पीना पड़ेगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
