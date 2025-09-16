By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
मैना को बोलना कैसे सिखाएं
मैना चिड़िया की तादाद पहले से अब काफी कम हो चुकी है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये अब भी पाई जाती हैं।
मैना
मैना छोटी सी काले-भूरे रंग की होती है। इसकी आंखें और चोंच पीले रंग की होती है। ये इंसानी भाषा बोल और समझ लेती है।
सुंदर चिड़िया
हरे तोते की तरह मैना चिड़िया भी इंसानी भाषा बोल लेती है। लेकिन इसे भी सिखाना पड़ता है, फिर ये पटर-पटर बोलती है।
बोलती है इंसानी भाषा
अगर आप मैना चिड़िया पालते हैं, तो उसे बोलना सिखाने के लिए कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं।
कैसे सिखाएं
सबसे पहले आपको आसान शब्दों से शुरुआत करनी है। जैसे नमस्ते, हैलो, सीता-राम, मम्मी वगैरह।
आसान शब्द
बात करना जरूरी
मैना से चलते-फिरते बात करते रहें। कोई काम करते हुए मैना से कुछ न कुछ बोलते रहने पर वो वही सीख लेगी।
वाक्य सिखाएं
फिर धीरे-धीरे उसे छोटे वाक्य सिखाना शुरू करें। जैसे मैना को भूख लगी है, मम्मी खाना दो, सुबह हो गई उठो।
डांट या अपशब्द
मैना को आप डांटें नहीं। ये पक्षी काफी सेंसिटिव होता है और ऐसे में ये चिढ़ जाता है। इससे कोई अपशब्द भी न कहें।
रूटीन में प्रैक्टिस
मैना को बोलना सिखाने के लिए आपको रूटीन सेट करना होगा। वरना वो शब्दों को भूल जाएगी।
समय दें
अगर वाकई आप मैना को बोलना सिखाना चाहते हैं, तो उसे समय देना होगा और धैर्य रखें। इससे वह बोलना सीख लेगी।
कार में घुस गए चूहे, भगाने का आसान तरीका
Click Here