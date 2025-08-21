By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
बच्चे को अच्छे संस्कार कैसे सिखाएं?
हर मां-बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे संस्कार वाला, काबिल इंसान बनें। इसके लिए पैरेंट्स परवरिश में कोई कमी नहीं करते।
बच्चों के संस्कार
बच्चों को कई अच्छी आदतें और वैल्यूज सिखाने के बाद भी कई बार वह गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे में माता-पिता शर्मिंदा होते हैं।
गलत व्यवहार
चलिए आज इस स्टोरी में बताते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
कैसे सिखाएं
बच्चे की आंखें कैमरा होती है। वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। उनके आगे अगर आप अपने पैरेंट्स की इज्जत करते हैं, तो वो वही करेंगे।
देखना और सीखना
खुशनुमा माहौल
घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रखें। इससे बच्चा खुश रहेगा और अच्छी चीजें सीखेगा।
सच्चा प्यार
बच्चे को सच्चा प्यार दें। इससे बच्चा आपकी ओर अट्रैक्ट होगा और आपकी हर बात सीखेगा।
लड़ाई
बच्चों के आगे कभी लड़ाई या गलत बातें न कहें। माता-पिता या पत्नी से लड़ाई न करें। वरना बच्चे वही करेंगे।
झूठ बोलना
बच्चे झूठ बोलना जल्दी सीख लेते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि आप उनके आगे किसी से झूठ न कहें।
बेसिक मैनर्स
बच्चों को बेसिक मैनर्स जैसे नमस्ते, बैठने के लिए सीट ऑफर, बड़ों के बीच न बोलना जरूर सिखाएं।
बड़ों का सम्मान
बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, घर के बुजुर्गों के पैर छूना सिखाएं। ये सभी अच्छे संस्कार बच्चे जल्दी सीख लेते हैं।
घर पर मशरूम की खेती कैसे करें
Click Here