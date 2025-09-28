By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 28, 2025
बच्चे को हिंदी पढ़ना-बोलना कैसे सिखाएं
बच्चों को बचपन से जो सिखाया जाता है, वो वही समझते हैं। आजकल हिंदी-इंग्लिश दोनों भाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है।
भाषा
इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के कारण बच्चों की हिंदी कमजोर रह जाती है। ऐसे में बच्चों को हिंदी बोलने और पढ़ने में परेशानी होती है।
कमजोर हिंदी
अगर आपका बच्चा भी हिंदी भी कमजोरी है, तो उसे घर पर ही आप हिंदी में तेज कर सकती हैं। चलिए बताते हैं कैसे।
कैसे सिखाएं
हिंदी बिना मात्रा और बिंदी के अधूरी है। सबसे पहले बच्चे को इनका ज्ञान करवाएं। उन्हें सभी अक्षरों को याद करवाएं।
मात्रा-बिंदी
सबसे पहले तो आप रोजमर्रा की बातें हिंदी में करना शुरू करें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
रोजमर्रा के वाक्य
शब्द सिखाएं
हिंदी के कुछ नए और कठिन शब्दों को बच्चे को सिखाना या पढ़ाना शुरू करें।
इमला बोलें
जब बच्चा हिंदी समझने लगे, तब आप कुछ शब्द या वाक्यों का इमला बोलकर लिखवाएं।
बुक रीडिंग
हिंदी की कहानी की किताब भी बच्चों से पढ़वाएं। इससे पढ़ने में रुचि होगी और हिंदी समझ आएगी।
टेस्ट लें
हर हफ्ते का टारगेट सेट करें और फिर एक छोटा टेस्ट लें। इससे आपको पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा।
