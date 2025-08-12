By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025
घर पर बच्चे को अच्छे मैनर्स कैसे सिखाएं
बच्चे जो देखते-सुनते हैं, वही जल्दी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे टीवी-मोबाइल देखते हुए गंदी आदतें और बातें सीख लेते हैं।
बच्चे
पैरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे स्कूल में गुड मैनर्स सीख लेंगे। इसलिए घर पर माता-पिता ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं।
गुड मैनर्स
स्कूल में कई बार बच्चे अच्छी चीजें सीखने के बजाय गंदी आदतें सीख लेते हैं। ऐसे में चलिए बताते हैं कि बच्चे को गुड मैनर्स कैसे सिखाएं।
घर पर कैसे सिखाएं
बच्चे को पहले आप बेसिक चीजें जैसे नमस्ते, सॉरी, थैंक्यू बोलना सिखाएं। ये मैनर्स सिखाने के ए,बी,सी,डी है।
बेसिक चीजें
जिम्मेदारी
अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे कुछ जिम्मेदारी दें। जैसे अपने कपड़े फोल्ड करना, शूज जगह पर रखना, खाने की प्लेट उठाकर रखना।
रूटीन
बच्चे को रूटीन भी सिखाएं। जब बच्चा अपना हर काम रूटीन में करेगा तो उसे चीजें सही तरीके से करनी की आदत पड़ेगी।
आदर-सम्मान
बच्चे को बड़ों का आदर-सम्मान करना सिखाएं। घर पर किसी के आने या कही जाने पर उसे लोगों से सही से मिलने का तरीका समझाएं।
क्या नहीं करना
बच्चे को बड़ों की बातों में दखल देना, उनके बीच में बैठकर बातें सुनना या फिर जवाब देने के लिए मना करें।
शेयरिंग
बच्चे को अपनी चीजें शेयर करना भी सिखाएं। कई बच्चे अपनी चीजें किसी दूसरे के साथ बांटते नहीं हैं। ये अच्छा नहीं लगता।
गुस्सा न करें
बच्चों को बड़ों की कई बातों पर गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे में उन्हें गुस्सा कम करना सिखाएं। शांति से बात करने को कहें।
