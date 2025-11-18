By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 18, 2025

पहाड़ी तोते को बोलना कैसे सिखाएं

हरे रंग और लाल चोंच वाले तोते हर किसी को भाते हैं। खासतौर पर तब जब तोते पटर-पटर हिंदी बोलते हो। ये कई अलग प्रजाति के होते हैं।

तोते

पहाड़ी तोते पीले और हरे रंग के होते हैं, जो काफी सुंदर दिखते हैं। इन्हें अलेक्जेंड्रिन पैराकीट भी कहा जाता है।

पहाड़ी तोते

तोते वैसे ही रट्टू माने जाते हैं, जो सुन लेते हैं वही याद कर लेते हैं। लेकिन पहाड़ी तोतों की खासियत ये है कि वो जल्दी और साफ भाषा बोलना सीख लेते हैं।

रट्टू

पहाड़ी तोते जल्दी आम भाषा बोलना सीख लेते हैं, बस इन्हें रोजाना अच्छे से सिखाना पड़ता है। चलिए बताते हैं कैसे सिखाएं।

कैसे सिखाएं

तोता घर में पाल लिया है, तो पहले उससे साधारण शब्द बोलना शुरू करें। जैसे सीता राम, पट्टे पूत, मिट्ठू, मम्मी खाना दो, गुड मॉर्निंग वगैरह।

साधारण शब्द

बातचीत

फिर आप तोते से डेली होने वाली बात करें। जो भी आप आमतौर पर बोलते हो, वही वाक्स उससे भी कहे। जैसे शाम हो गई लाइट जला दो, खाना दो, पानी दो।

दिक्कत होने पर

तोते को खतरा होने पर बोलने वाले शब्द या वाक्स भी सिखाएं। जैसे बिल्ली आ गई, मिट्टू को चोट लगी, मिट्ठू दुखी है।

डेली प्रैक्टिस

जैसे बच्चे को डेली पढ़ाना पड़ता है वैसे ही तोते के साथ भी आपको समय देना पड़ेगा। उसे रोजाना पढ़ाना-सिखाना पड़ेगा।

बाहर निकालें

तोते को सिर्फ घर पर न रखें बल्कि उसे पिंजड़े के साथ बाहर की खुली हवा भी खिलाएं। इससे वो जल्दी आम बोलचाल सीखेगा।

गाली-गलौज

तोते को ऐसे लोगों से दूर रखें, जो गाली देते हो। वरना ये भी वही सुनकर बोलने लगेगा। फिर ये सभी को गाली देगा।

