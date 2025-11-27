By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
सर्दियों में पीले हो गए मनी प्लांट के पत्ते, ऐसे करें देखभाल
सर्दियों के मौसम में अपने शरीर के साथ पेड़-पौधों की देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है। ठंड लगने से पेड़ मुरझा जाते हैं या फिर पीले हो जाते हैं।
सर्दियों में प्लांट केयर
ज्यादातर घरों में मनी प्लांट का पौधा लगाया जाता है। ये देखने में सुंदर लगता है और सजावट के काम भी आता है। इसे किसी भी चीज में लगा सकते हैं।
मनी प्लांट
मनी प्लांट को ठंड ज्यादा लगती है और ऐसे में उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। अगर आपका पौधा भी पीला दिखने लगा है, उसकी केयर करने के टिप्स हम आपको बताते हैं।
पीले हो गए पत्ते
मनी प्लांट के गमले को सीधी ओस वाली जगह पर ना रखें। उसे हल्की पन्नी से कवर करें या फिर कही अंदर रखें।
कवर करें
मनी प्लांट को सर्दियों में पानी कम दें। ज्यादा पानी देने से पत्तियां सड़ने या पीली पड़ने लगती है। साथ ही प्लांट की जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी।
पानी कम दें
मिट्टी को पोषण
मनी प्लांट की पत्तियां हरी बनाकर रखने के लिए मिट्टी को पोषण देना जरूरी है। इसके लिए आप गोबर डाल सकते हैं।
Pexels: Cottonbro
चाय पत्ती
मिट्टी में चाय पत्ती भी मिला सकते हैं। 1 स्पून चाय पत्ती पानी में घोलकर मिट्टी में डाल दें या फिर मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करें और पत्ती डाल दें।
कटिंग करें
प्लांट पुराना हो गया है, तो उसकी पत्तियों को थोड़ा काट-छांट करें। इस तरह से देखभाल करने से मनी प्लांट की पत्तियां हरी बनी रहेगी।
हनुमान चालीसा जल्दी कैसे याद करें
Click Here